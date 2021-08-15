Selde can veren 5 yaşındaki Emre defnedildi
Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 5 yaşındaki Emre Bulut, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kastamonu'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 5 yaşındaki Emre Bulut için düzenlenen cenaze törenine ailenin yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar katıldı.
Bulut'un naaşı kılınan kılınan cenaze namazının ardından mezarlığa defnedildi.