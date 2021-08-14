Sele kapılan 84 yaşındaki Arife Ünal’ın cansız bedenine ulaşıldı

Bartın'da 4 gün önce selin evini yıkması sonucu sulara kapılarak, kaybolan 84 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedeni bulundu. Ünal'ın kayaların arasında sıkışmış cesedine, evinin 600 metre uzağında ulaşıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde geçen 10 Ağustos gecesi meydana gelen sel felaketinde 84 yaşındaki Arife Ünal’dan halen haber alınamadı. Derenin taşması sonucu sel sularının yıktığı Arife Ünal’a ait ev harabeye döndü.

Ailesi ile gece evde uyuduğu sırada sel sularına kapılan Ünal, bölgeye sevk edilen 153 kişilik ekiple her yerde arındı.

Dere yatağı boyunca 14 kilometrelik alanda tamamlanan genel taramanın ardından başlatılan detaylı arama çalışmalar uzun süre devam etti.

Öte yandan Tokat Jandarma Özel Harekat Bölüğü, İstanbul Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Bolu Jandarma Arama Kurtarma, Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından JAK timleri, Zonguldak Asayiş Komando Bölüğü, AFAD Ankara, Sakarya, Samsun, Bartın ekiplerinin yanı sıra 4 adet arama kurtarma köpeği bölgede çalışma yürüttü.

EVİNE 600 METRE UZAKLIKTA CESEDİNE ULAŞILDI

4 gün önce selin evini yıkması sonucu sulara kapılarak, kaybolan Arife Ünalın cansız bedeni bulundu. Ünalın kayaların arasında sıkışmış cesedine, evinin 600 metre uzağında ulaşıldı.

Arife Ünal’ı arama çalışmaları bir taraftan karada devam ederken bir taraftan da drone ile havadan da kızılötesi görüşlü drone kameraları ile yapıldı.

İlginizi Çekebilir Bartın'dan sel suları sonrası köprü böyle yıkıldı