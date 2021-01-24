Sendikadan şeffaflık atağı! Maaş bordrolarını açıkladılar

Sendikalarda yöneticilerin aldıkları fahiş maaşlar tartışma yaratırken, KESK'e bağlı Eğitim-Sen bordrolarını açıkladı. Buna göre Eğitim-Sen'de yöneticilerin aldıkları ücret, 2 bin 843 lira ile 6 bin lira arasında değişiyor.

Eğitim-Sen'liler, diğer birçok sendikanın aksine huzur hakkı da almıyorlar. KESK ve Kamu-İş dışındaki konfederasyonlara bağlı birçok sendikada yöneticilerin aylıkları 30 bin liranın üzerinde. Bunlardan bazıları, maaş dışında “huzur hakkı” adı altında gelir de elde ediyorlar.

KESK'e bağlı Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin maaşlarındaki zam artış oranı, enflasyon farkı dahil yüzde 7.36 oldu.

İşte, Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin maaşları:

Nejla Kurul: 3.763 TL

İkram Atabay: 2.843 TL

Ahmet Karagöz: 5.512 TL

Ramazan Gürbüz: 6.056 TL

Sinan Muşlu: 5.439 TL

Simge Yardım Dağ: 5.400 TL

Arzu Nur Şimşek: 5.515 TL

ATEŞTEN GÖMLEK GİYİYORUZ

Eğitim-Sen, bordrolarını açıklama nedenini şöyle açıkladı: Sendikalar emek örgütleridir. Emek örgütü olarak sendikalar; çalışanların var olan özlük, ekonomik ve demokratik haklarını iyileştirmek ve geliştirmek için işverene karşı, yasalarla güvence altına alınmış demokratik haklarını ve fiili meşru mücadele hakkını kullanırlar. Hukukun ve yargının siyasallaştığı, grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hakkın olmadığı ülkelerde gerçek anlamda sendikacılık yapmak, ‘ateşten gömleği' giymektir.

– Ülkemizde ne yazıktır ki varlığı, siyasal iktidarın varlığına bağlı olan yandaş sendikalar ve konfederasyon, kamu çalışanları adına yetkili sendikadır. Grevsiz, toplu sözleşmeli sendikal süreci yürüten sendikalar ve konfederasyon, bağlı bulunduğu siyasal iktidara biat etmekte sınır tanımamaktadır. Bu bağlamda bu sendikaların ve konfederasyonun hiçbir zaman kamu çalışanlarının, insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürmeleri için ekonomik ve demokratik haklarını önceleyen sendikal faaliyetleri olmamıştır.