Şentop ve Kılıçdaroğlu, Er Meydanı’nda

Edirne Sarayiçi’nde yapılan 660’ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin final müsabakası öncesi TBBM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Er Meydanı’ndaki yerini aldı.

İsmail Koç ve Ali Gürbüz arasında yapılacak final müsabakası öncesi statta, görevliler tarafından dev Türk bayrağı açıldı. Cazgırların maniler eşliğinde gezdirilen bayrak geçişi sırasında seyirciler de tezahüratta bulundu.

Protokolde bulunan Şentop, Kılıçdaroğlu ve Kasapoğlu, Türk bayrağı geçişi sırasında ayakta alkışladı. Bayrağın arkasından ise corona virüsü salgınında aşıya dikkat çekilerek, ‘Aşımızı olalım, sevdiklerimizi koruyalım’, ‘Aşını ol sağlıklı kal’ pankartları taşındı. DHA