Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şentop ve Kılıçdaroğlu, Er Meydanı’nda

Tariki Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde TBBM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ali Gürbüz ve İsmail Koç arasında yapılacak final güreşini izlemek için Sarayiçi Er Meydanı'na geldi. Final öncesi Er Meydanında büyük Türk bayrağı statta dolaştırılırken, protokol de ayakta selamladı. 

Güncellenme: 18:55, 11/07/2021
HaberlerGündem
Şentop ve Kılıçdaroğlu, Er Meydanı’nda

Edirne Sarayiçi’nde yapılan 660’ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin final müsabakası öncesi TBBM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Er Meydanı’ndaki yerini aldı.

İsmail Koç ve Ali Gürbüz arasında yapılacak final müsabakası öncesi statta, görevliler tarafından dev Türk bayrağı açıldı. Cazgırların maniler eşliğinde gezdirilen bayrak geçişi sırasında seyirciler de tezahüratta bulundu.

Protokolde bulunan Şentop, Kılıçdaroğlu ve Kasapoğlu, Türk bayrağı geçişi sırasında ayakta alkışladı. Bayrağın arkasından ise corona virüsü salgınında aşıya dikkat çekilerek, ‘Aşımızı olalım, sevdiklerimizi koruyalım’, ‘Aşını ol sağlıklı kal’ pankartları taşındı. DHA

İlginizi Çekebilir660'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kazanan Ali Gürbüz oldu660'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kazanan Ali Gürbüz oldu