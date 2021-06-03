Şentop’tan ‘mafyadan 10 din dolar alan siyasetçi’ açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında “TBMM Başkanı Şentop, bu kara gölgeyi kaldırmak zorundadır. Eğer Şentop bu 10 bin dolar konusuna sessiz kalamaz. Sessiz kalıyorsa “Acaba o da mı alıyor” diye sorulur. Beyefendi posta memuru gibi. Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar rüşvet veriliyor diyor. Şentop sessiz kalıyor. Sen ileride torunlarının evlatlarının yüzüne nasıl bakacaksın?” demişti.

İFADE EDEN BEN DEĞİLİM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir televizyon programında ortaya attığı suç örgütü lideri Sedat Peker'in bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar maaş ödediği iddiasına ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine Şentop, Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak “Bana karşı iftirasına reaksiyon gösterdim. Ağır iftiralarına karşı kendisine cevap verdim. Haysiyet ve ahlaksızca bir iftiranın sahibi olarak kendisini görüyorum, buna da cevap vermesini istiyorum” dedi.

“MUHATABI KİMSE AÇIKLASIN”

Şentop şöyle devam etti:

“10 bin dolar alan kimdir açıklansın diyorlarsa açıklansın. Ben de öyle diyorum Açıklansın. Ama konumuz o değil. Açıklayacak olan da ben değilim bunu, bu sözü dile getiren ben değilim, ifadeyi dile getiren ben değilim, bunu bilen de ben değilim. Dolayısıyla bunu açıklayacak olan da ben değilim. Muhatabı kimse… Usulüne uygun bunu sorma yolları vardır. bu konuyla ilgili biz de zaten ilgili, uygun bir şekilde sorduk.”