Şentop’tan Türki cumhuriyetlerine FETÖ uyarısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkistan'da TÜRKPA 10. Genel Kurulu'nda Türki cumhuriyetlerine seslendi: FETÖnün Türkiye dışında birçok ülkede de faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Bu hain örgütün kardeş ülkeler başta olmak üzere faaliyet gösterdiği ülkeler için bir milli güvenlik tehdidi oluşturduğunu tekrar ifade etmek isterim.

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Türk dünyasının manevi başkenti olarak nitelenen Türkistan’da gerçekleştirilen TÜRKPA’nın (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi) 10. Genel Kurulu’na TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Şentop, geçen yıl TBMM'nin kuruluşunun 100. yıldönümünün kutlandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

TBMM’YE ÜÇ BOMBA ATTILAR

– FETÖ mensupları 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Meclisimize saldırmak cüretinde bulunmuşlardır. TBMM binamız FETÖ'cü hainlerin uçaktan attıkları üç bombaya maruz kalmıştır. O gece de bütün siyasi partilerden milletvekillerimiz saldırılara rağmen Meclise gelerek toplanmışlar ve bu hain girişime direnmişlerdir. Yine kahraman halkımız elleriyle tankları durdurma cesaretini göstererek vatanımızı ve Meclisimizi bu hain terör örgütüne karşı canı pahasına korumuştur.

BİRÇOK ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERDİKLERİNİ BİLİYORUZ

– Bu FETÖ örgütünün tek bir amacı olduğunu görüyoruz. Yer edindiği ülkelerde faaliyet gösterdiği ülkelerde orayı ele geçirmek ve kendilerine verilen örgüt faaliyetlerini, talimatlarını uygulamak. FETÖ'nün Türkiye dışında birçok ülkede de faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Bu hain örgütün kardeş ülkeler başta olmak üzere faaliyet gösterdiği ülkeler için bir milli güvenlik tehdidi oluşturduğunu tekrar ifade etmek isterim.

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