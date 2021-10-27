Sera depoda 295 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’da uyuşturucu tacirleriyle mücadele eden polis ekipleri Ümraniye’de bir adrese düzenlediği operasyonda 295 kilo “marihuana” ele geçirdi. Şüphelilerin uyuşturucuları, seraya dönüştürdükleri bir depoda yetiştirdikleri öğrenildi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, “Torbacı” olarak bilinen sokaklarda uyuşturucu satan narkotik madde temin eden bazı şüphelileri belirledi. Yapılan çalışmaların ardından, şüphelilere ait Ümraniye'deki adreslere operasyon düzenlendi. Baskında 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda bir depoda 295 kilo marihuana ele geçirildi.

SERA DEPODA YETİŞTİRDİLER

Polisin uyuşturucuları bulduğu depoda, operasyondan günler önce sökülmüş, havalandırma, ısı ve ışık düzenekleri bulundu. Şüphelilerin bu düzeneklerle, kiraladıkları depoyu marihuana yetiştirmek için kullandıkları anlaşıldı. Seraya dönüştürülmüş depoda 295 kilo marihuana üreten şüphelilerin, kuruttukları uyuşturucuları karton kolilere koydukları belirlendi.

DÖRDÜ TUTUKLANDI

Narkotik polisinin operasyonu sonrası, koliler halinde başka bir adrese sevk edilmesi için hazırlanan uyuşturuculara el konuldu. Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.