Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirileceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sonrası konuştu. Türkiye ile Ermenistan ilişkilerine değinen Çavuşoğlu, “Biz Karabağ zaferinden sonra sürekli pozitif mesajlar vermeye çalışıyoruz. Azerbaycan da pozitif mesajlar veriyor. Özellikle Azerbaycan'ın Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması imzalama teklifi son derece anlamlıdır” diye konuştu.
SERDAR KILIÇ ÖZEL TEMSİLCİ OLACAK
Çavuşoğlu, “Eski Washington büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak, resmi olarak görevlendireceğiz” açıklamasında bulunarak, “Diğer taraftan Türkiye'den havayolu şirketleri ve Ermenistan'dan şirketler Erivan-İstanbul arasında uçuş izni için başvurdular. Bunlara prensip olarak olumlu bakıyoruz. İnşallah bunların devamı gelir. Ermenistan da yaşanan olaylardan olumlu ders çıkararak olumlu adım atar” diye kaydetti.