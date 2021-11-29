Sertel: TRT’ye kesilen bandrol ücreti de kaldırılsın

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TRT’ye aktarılan bandrol ücretlerinin de kaldırılması için kanun teklifi verdi. Sertel, halktan kesilen ve sadece TRT’ye giden bandrol ücretlerinin Türkiye’de yayın yapan tüm TV’ler arasında dağıtılması gerektiğini de vurguladı.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, SÖZCÜ WEB TV'ye yaptığı açıklamada “TRT halkın cebine elini sokmuş, çekmiyor, bandrol ücretlerinden beslenmeye devam edecek. Telefon, TV cihazı, tablet ve bilgisayarlardan bandrol ücreti alıyor. Elektrikten kesilen TRT payları kaldırılıyor ama bu yetmez, bandrol ücretleri de kaldırılmalı'' dedi ve şunları söyledi:

REKLAM ALAMIYOR, SIRTINI HALKA YASLAMIŞ

“2018'de TRT'nin bandrol geliri 1 milyar 703 milyon 800 bin lira. 2020'de ise 2 milyar 619 milyon 573 TL'ye çıkmış. Bu paraları vatandaş ödüyor. TRT'nin gelirlerinin sadece yüzde 10'u ilan ve reklamdan oluşuyor. Çünkü reklam alamıyor, sırtını halka yaslamış. Bütçesini de yüksek rakamlı dizi filmlere ve dış yapımlara harcıyor. Elektronik cihazlardan kesilen bandrol ücretleri neden sadece TRT'ye veriliyor. Ya kaldırılsın ya da bir kritere göre tüm kanallar arasında eşit ve adaletli şekilde dağıtılsın.”

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