Servis araçları yola çıktı, yoğunluk yüzde 60!

İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte servis araçlarının da yola çıkmasıyla erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 09.00 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi.

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Okulların da açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle D-100 karayolu Edirne yönü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 09.00 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü. İlerleyen dakikalarda ise trafik yer yer durma noktasına geldi.