Eski futbolcu Sezer Öztürk, cinayet soruşturmasında tutuklandı

Futbol kariyerine 2015 yılında Beşiktaş'ta nokta koyan eski futbolcu Sezer Öztürk, Artvin Hopa'da bir kamyonla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Öztürk, İstanbul'daki cinayet soruşturması kapsamında tutuklandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Olay, 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında Çekmeköy’de Şile otoyolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla Paşaköy mevkine mangal yapmaya geldi.

Patika yolun kenarına araçlarını park eden grup mangal yapmaya başladı. İddiaya göre, yabancı plakalı araçla gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı patika yoldan aracıyla geçmek için yol istedi.

OTOMOBİLİN İÇİNDEN ATEŞ AÇTI

Halil İbrahim S. yol vermek istediği sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Sezer Öztürk’ün arkadaşı ve Halil İbrahim S.’nin ailesi ve arkadaşlarının katılmasıyla kavga büyüdü.

Yaşanan arbedede Halil İbrahim S. kaçarak vatandaşların bulunduğu alana girmeye çalıştı. Lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk hızla olay yerinden uzaklaştı.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim S. hayatını kaybetti. Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı.

YAKALANDI

Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında Öztürk, Artvin Hopa’dan Gürcistan’a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında yakalandı.

Öztürk, ifadesi alınmak üzere Artvin Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürüldü.

KORUMASININ ATEŞ ETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Sezer Öztürk’ün hakimlikteki sorgusunda 15 yaşından beri milli takımda forma giydiğini, Almanya’da doğup büyümesine rağmen tüm yatırımlarını Türkiye’de yaptığını ve milliyetçi bir insan olduğunu öne sürdü.

Olay gününe kadar hiçbir olaya karışmadığını iddia eden Öztürk, şöyle konuştu:

* Olay günü çocuklarımı hayvanat bahçesine götürdüm, daha sonra eve dönerken arabamın önünü kestiler, beni darbettiler. Ölümden döndüm, kafama aldığım darbelere ilişkin raporları mahkemeye sunacağım.

* İlla haklı olmak için ölmem gerekmiyor. Ben ateş etmedim, Ömer Genç benim korumamdır, olay sırasında o havaya ve yere ateş etti. Karşı taraf 30-40 kişiydi. Alkollü vaziyette bize saldırdılar, benim yanımda korumam, korumamın çocukları ile benim küçük çocuklarım ve eşlerimiz vardı.

“MAHKEME BAŞLAYANA KADAR YURT DIŞINDAKİ İŞLERİMİ HALLEDECEKTİM”

Yanında silah olmasına rağmen ateş etmediğini iddia eden Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

* Şayet onları vurmak gibi bir niyetimiz olsaydı Ömer havaya ateş etmezdi, direkt onlara sıkardı. Olaydan sonra yaralı olduğum için 2 ay yerimden kalkamadım. Tedavi oldum, mahkeme başlayana kadar yurt dışına çıkarak işlerimi halledecektim.

* Biraz da tehdit aldığım için korktum ve can güvenliğim nedeniyle tedbiren yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandım. İfademde detaylı belirttiğim üzere atılı eylemi ben gerçekleştirmedim.

* Ayrıca olay sırasında karşı taraf Ömer’den düşen silahı aldığını Ömer’den duydum. Daha sonra Ömer havaya ateş etmeye başladı ancak karşı tarafın nasıl vurulduğunu görmedim. Suçsuzum.

TUTUKLANDI

Hakimlik, şüpheli Sezer Öztürk’ün kasten öldürme suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğuna kanaat getirdi.

Şüpheli Öztürk’ün yurt dışına çıkarken yakalandığını da dikkate alan hakimlik, delil karartma şüphesinin bulunmasını da dikkate alarak Sezer Öztürk’ün ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Sezer Öztürk’ün de aralarında bulunduğu taraflar arasında trafikte yaşanan tartışma sonucu bir kişinin yaralanması, Halil İbrahim S. isimli kişinin ise silahla vurularak öldürmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, olay sırasında Almanya trafik siciline kayıtlı aracın kullanıldığı, aracın tescil kaydından sahibinin O.D. olduğu ve O.D.’nin ağustos ayının sonunda Almanya’ya gittiğinin tespit edildiği bilgisine ulaşılmıştı.

Olayda aracı kullanan kişinin Sezer Öztürk olduğu, Ö.G. ve A.M. isimli şüphelilerin de aynı olayda şüpheli Sezer Öztürk ile birlikte hareket ettiğinin anlaşıldığı öğrenilmişti.

Şüphelilerden A.M.’nin 20 Eylül’de teslim olduğu ve sevk ediliği hakimlikçe tutuklandığı bilgisine ulaşılırken, şüpheliler Sezer Öztürk ve Ö.G.’nin firar durumunda olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden Sezer Öztürk hakkında Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına yönelik yakalama emri düzenlenmişti.

DAHA ÖNCE DE BIÇAKLI KAVGAYA KARIŞMIŞTI

2014 yılında Sezer Öztürk'ün adı yine bir kavgaya karışmış ve yaralanmıştı.

Devre arası tatili için gittiği Almanya'nın Düsseldorf kentinde eğlenmek için kuzeni ile dışarıya çıkan Sezer Öztürk, burada karıştığı kavgada kuzeni ile birlikte bıçaklanmıştı.

Futbolu bıraktıktan sonra vücut geliştirme ve boksla uğraşan Öztürk, uzun bir süredir Almanya'da yaşıyordu.

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