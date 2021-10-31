Sıcaklık düşecek, yağış etkileyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurdun birçok şehrinde kendini gösteren yağışlar yarından itibaren etkisini artıracak. İstanbul'da hafta ortasına kadar yağış bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yağışların etkisini artırması beklenirken hava sıcaklıkları da düşüşe geçecek. İstanbul’da 20 dereceye kadar ulaşan sıcaklıklar hafta ortasında 16 derecenin altında kalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Konya, Sivas, Kayseri, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların Muğla, Aydın, Antalya’nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van’ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.