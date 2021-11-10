Sıcaklık hızla düşecek… Kar uyarısı geldi

Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı 6 ila 12 derece azalarak hissedilir derecede düşecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; hava sıcaklıkları bugün itibariyle hissedilir derecede (6-12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

KAR UYARISI GELDİ

Bugün saat 00.00'dan 11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 18.00’a kadar Erzincan ve çevrelerinde hava yağışlı geçecek. Genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların bölge genelinde yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklenmekte. Rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmekte.

Cuma ve Cumartesi günleri bölge genelinde yağış beklenmemekte. Bölgeyi etkilemesi beklenen soğuk hava dalgası ve muhtemel kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmekte. (İHA)

İlginizi Çekebilir Meteoroloji'den iki bölgeye uyarı: Sel ve tam fırtınaya dikkat