Sıcaklıklar düşüyor, 5 şehre kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre sıcaklıklar bugünden itibaren iç ve doğu kesimlerde düşüşe geçiyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok ilde kar bekleniyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji, yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre bugünden itibaren iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede sıcaklık düşüşü yaşanacak. Düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan’da kar yağışı görülecek. Rize ve Artvin çevrelerinde ise kuvvetli yağmur bekleniyor.

YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.