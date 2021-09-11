Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yurdu sarıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurdun kuzeybatısında ve Karadeniz'in doğusunda etkili olan yağışlar gelecek hafta ortasından itibaren tüm yurda yayılacak. Hava sıcaklıkları düşüşe geçecek, sonbahar kendini iyiden iyiye hissettirecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sonbahar havası önümüzdeki hafta yurdun tamamına yayılacak, sıcaklıklar düşecek, sağanak yağış yurdun çok büyük bir bölümünü etkileyecek. Yağışların gelecek hafta salı gününden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Sıcaklıklar bazı şehirlerde 4 derece birden düşecek.

SAĞANAK UYARILARI SÜRÜYOR, İSTANBUL DA LİSTEDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz, İstanbul, Adana, Osmaniye, Hatay, Ordu ve Çorum çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.