Şiddet uyguladığı eşinin arkasına saklanarak dayaktan kurtuldu

Bağlarçeşme Mahallesinde dün akşam saatlerinde sokak ortasında eşine bağıran ve şiddet uygulamaya çalışan bir kişiye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Bir grup vatandaşın üstüne yürüdüğü ve darp etmek istediği adam çareyi eşinin arkasına saklanmakta buldu.

“SENİ ÖLDÜRSE DAHA MI İYİ”

Vatandaşların tepkisini yumuşatmaya çalışan kadın ise arkasına saklanan kocasını dayak yemekten kurtardı. Bu sırada çocuklarıyla olay yerinden geçen bir kadın ise, “Seni öldürse daha mı iyi” diyerek kocasını koruyan kadına tepki gösterdi.

Bir süre sonra vatandaşların sakinleşmesiyle son bulan olayda, adam arkasına saklandığı eşi ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.