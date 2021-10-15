Sığınmacılara moral için Lübnanlı sanatçı getirtti!

CHP Esenler İlçe Başkanı Ütebay, “Çocuklar yatağa aç girerken, kendi sanatçılarımız geçim derdindeyken yurt dışından sanatçı getirmek başkanın önceliği olmamalı” dedi.

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Esenler Belediyesi Başkanı AKP'li Tevfik Göksu, ilçede yaşayan Suriyeli sığınmacılara yönelik, Lübnanlı ünlü şarkıcı Maher Zain'in sahne aldığı bir konser düzenledi. Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu'nun açılışı dolayısıyla düzenlenen konser 10 Ekim'de Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirildi.

CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay, “Tencerelerin kaynayamadığı, çocukların yatağa aç girdiği Esenler'de, başkanın önceliğinin bu olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi müzisyenlerimiz geçim derdindeyken, intihar eden sanatçılarımız varken, yüz binlerce liranın yurt dışından getirilen Lübnanlı bir sanatçıya verilmesini asla kabul etmiyoruz. Belediye, borçlarını kapatmak için çeşitli gayrimenkullerini satarken, kamu kaynakları bu şekilde kullanılamaz” dedi.

İngilizce Türkçe ve Arapça söyledi

İsviçre vatandaşı olan Lübnan kökenli Maher Zain, şarkılarını İngilizce, Arapça ve Türkçe seslendirdi. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu,Maher Zain'e bir tablo ve çiçek takdim etti. Konseri çok sayıda sığınmacı izledi. Esenler Belediyesi'nin internet sitesinde, konserin fotoğraflar paylaşılarak “İsveçli Müslüman sanatçı Zain, davet karşısında çok heyecanlandı” denildi.

AKP'li Başkan Tevfik Göksu:

Çatlasanız da vakıflara desteği sürdüreceğiz

Esenler Belediyesi'nin 2022 bütçesinin görüşüldüğü Belediye Meclisi'nde, yandaş vakıflara ve derneklere yapılan tahsisler tartışma konusu oldu. CHP'li üye Kemal Şahin'in belediyeye ait bir binanın TÜRGEV'e 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildiğini hatırlatmasına AKP'li meclis üyeleri tepki gösterdi. Şahin'e cevap veren AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise “TÜRGEV'e, TÜGVA'ya, Ensar'a ve ilim Yayma'ya çatlasanız da patlasanız da destek vermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar destek verdik bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle” dedi.