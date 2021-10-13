Sığır ithalatında rüşvet iddiası! ‘Tam bir fırsatçılık hikayesi…’

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Sığır ithalatında rüşvet alındığına dair Tarım ve Orman Bakanlığı’na yönelik soruşturma başlatıldığı iddiasını TBMM’YE taşıdı. İddiayı Genel Kurul’da dile getiren Özer; “Bu rüşvet olayı bir ilk mi? Kim bu yetkililer?” diye sordu.

İsmail AKIN

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Sığır ithalatında rüşvet alındığına dair Tarım ve Orman Bakanlığı'na yönelik soruşturma başlatıldığı iddiasını TBMM Genel Kurulunda dile getiren CHP'li Özer, “Bu rüşvet olayı bir ilk mi? Kim bu yetkililer? Başka fırsatçılar yok mu? Bu cüretin kaynağı ne?” diye sordu.

“TAM BİR FIRSATÇILIK”

TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Tarım ve Orman Bakanlığı hakkında başlatılan soruşturmayı gündeme getirdi.

“Borç içindeki üreticiye derman olmayan bakanlıkta neler oluyor, işler iyice sarpa mı sardı?” diyen Özer şunları söyledi;

* İddiaya göre; Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Denetleme Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı hakkında rüşvet iddiasıyla soruşturma başlattı. Tam bir fırsatçılık hikayesi…

* Uruguay'dan 8 bin 800 sığır ithal edilir. Gemi, Mersin Limanına üç gün gecikmeli gelir. Bakanlık gecikme gerekçesiyle hayvanların indirilmesine izin vermez, hiçbir aracıyı da dinlemez!

* Sonra birileri ithalatçı firmaya sorunu çözmeyi garanti eder! 120 bin dolara anlaşırlar. Ertesi sabah da Bakanlıktan onay çıkar.

* Rüşvete giden soru basit: Eğer mevzuata uygunluk yoksa onay nasıl çıktı? Basında yer alan bu iddia şaşırtıcı tabii. Çünkü AKP, herhalde ilk kez devletin denetleme mekanizmasını kendisi için çalıştırıyor!

* Peki, kim bunlar? Bakanlığın hangi yetkilileri? Bu rüşvet olayı bir ilk mi? Başka rüşvet olayları, başka fırsatçılar yok mu? Bu cüretin kaynağı ne?