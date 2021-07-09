Silifke Belediyesi’nin yeni başkanı MHP’li Sadık Altunok oldu

Mersin'in Silifke Belediye Meclisi, cezaevindeki başkanın istifa etmesi nedeniyle yeni başkanı seçti. Seçimlerden 3 gün önce belediye meclis üyelerine tebligat yapılması gerekiyordu ancak tebligatlar seçimden bir gün önce yapıldı. CHP'nin “adeta baskın seçim oldu” dediği seçimde gülen taraf Cumhur İttifakı oldu. Silifke Belediye Başkanlığı'na yaklaşık 2 yıldır vekalet eden MHP’li Sadık Altunok asil belediye başkanı seçildi.

CİNAYET SUÇUNDAN CEZAEVİNDE BULUNUYORDU

2019'da yapılan yerel seçimlerde Silifke Belediye Başkanı seçilen MHP'li Mücahit Aktan, cinayet suçundan dolayı cezaevine girince belediye başkanlığına MHP'li Sadık Altunok vekalet etmeye başlamıştı.

12 yıla kadar hapsi istenen ve cinayet dosyası Yargıtay'da olan Aktan, hapis cezası kararının kesinleşmesini beklemeden görevinden istifa etti. Bu istifa nedeniyle Silifke Belediye Meclisi asil belediye başkanını seçmek için olağanüstü toplandı.

Cumhur İttifakı’nın 18, CHP'nin 10, İYİ Parti’nin 2 üyesinin olduğu, bir üyenin bağımsız olduğu Meclis’te 3 aday başkanlık için yarıştı. Mevcut başkanvekili, Cumhur İttifakı adayı Sadık Altunok 17 oy alırken CHP ve İYİ Parti’nin adayı Erden Doğruöz 12, bağımsız aday Barış Kurşun 1 oy aldı. Böylece Sadık Altunok Silifke Belediye Başkanı oldu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Altunok, seçimden sonra yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

* Başta Cumhur ittifakı meclis üyeleri olmak üzere, tüm arkadaşlarıma destekleri için teşekkür ederim. Biz her şeyden önce yol arkadaşım, kardeşim, canım, ciğerim Mücahit kardeşim hep beraber yıllarca bir arada olduğumuz kardeşim ben hasetten ona vekalet ettim.

* Onun adına teşekkür ediyorum. Dün de babasını kaybettik. Allah rahmet eylesin. İnşallah bugünden sonra da var gücümüzle Silifke için mücadele edeceğiz. Hep beraber Allah rızası için çalışacağız, en yüksek noktalara erişeceğiz diyorum.

“ÇARŞAMBA İSTİFA, PERŞEMBE KARAR, CUMA SEÇİM”

CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar ise, “Meclis çalışma yönetmeliğine göre, olağanüstü toplantıdan 3 gün önce meclis üyelerine bildirim yapılması gerekir. Ancak buna uyulmadı. 7 Temmuz'da Mücahit Aktan istifa etti. 8 Temmuz'da seçim kararı alınıp meclis üyelerine tebliğ edildi. 9 Temmuz'da da seçim yapıldı. Burada usulsüzlük var. Bir anlamda baskın seçim yaptılar” ifadelerinde bulundu.

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