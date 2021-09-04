Silivri’de plastik fabrikası yanıyor

Silivri'de bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Silivri Değirmenköy’deki bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. (İHA)

KONYA’DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bu arada Konya’nın Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde bulunan plastik fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makinaları ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA ile müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.