Sinema şirketine iflas davası açıldı

Corona virüs sürecinden olumsuz etkilenen sinema şirketlerinden Sinerema Sinema şirketine iflas davası açıldı.

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Corona virüs sürecinde alınan kısıtlama kararlarından en çok etkilenen sektörlerinden biri de sinema sektörü oldu. Uzun süre kapalı kalan bazı sinema şirketleri iflas kıskacına girdi. Bir internet sitesinde yer alan şartnameye göre Sinerema Sinema şirketine iflas davası açıldı. 26 Ocak 2022 tarihinde saat 11.25'de görülecek dava, sinema sektörünün bu durumdan olumsuz etkilendiğinin en büyük kanıtlarından biri oldu. (İHA)

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