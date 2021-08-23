Sınırdan kaçak geçen 81 göçmen yakalandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı. Uygulamada birçok ilçede birçok noktada sınırı yasa dışı şekilde geçtikleri tespit edilen 81 göçmen yakalandı.

Can ÇAPAR

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Türkiye Huzur ve Güven uygulaması kapsamında Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik 15 İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş, TEM, KOM, GKİT, SİBER, Trafik Şube Müdürlüğü ve Jandarma dedektiflerinde (JASAT) görevli 336 personelin katılımıyla 59 farklı noktada Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, 5.337 şahıs sorgulandı, 277 iş yeri kontrol edildi.

UYGULAMADA İKİ İLÇEDE 81 GÖÇMEN YAKALANDI

Uygulama sırasında Belen ve Yayladağı'nda sınırı yasa dışı şekilde geçtikleri tespit edilen 81 göçmen yakalandı. Uygulamada Belen ilçesi Kurtlusoğuksu mahallesindeki arazi içerisinde 1’i Alman, 31’i Suriye vatandaşı olmak üzere 32 ve Yayladağı ilçesi Şenköy ve Güveççi mahallelerinde Suriye Uyruklu A.E., N.D., H.Y., A.H. ve M.E.A. isimli organizatörler tarafından dört farklı araç içerisinde taşınan 49 olmak üzere toplam 81 göçmen ile 10 gr. kubar esrar maddesi yakalandı.

ORGANİZATÖRLER GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili yapılan açıklamada ilgili yakalanan organizatörlerin gözaltına alındığı, göçmenlerin de sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği belirtildi.