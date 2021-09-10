Bazı okullarda yeni uygulama başlıyor! Bakan Koca detayları açıkladı

Dünkü basın toplantısında Pazartesi gününden itibaren bazı okullarda rastgele tarama testi yapılacağını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün uygulamanın detaylarını paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün düzenlediği basın toplantısında “Pazartesi gününden itibaren bazı okullarda rastgele tarama testi yapılacak” demişti.

Okullardaki PCR testi uygulamasıyla ilgili, bugün Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Koca, uygulamanın belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacağını belirtti.

Konuyla ilgili velilerin önceden bilgilendirilip onaylarının isteneceğini kaydeden Koca, “PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak” dedi.

BAKAN ‘OKULLAR KAPANACAK MI’ SORUSUNU YANITLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Koca, dünkü toplantıda ‘okullar kapanacak mı’ sorusuna verdiği yanıtta ise şunları söylemişti:

*Yeni dönemde okulları kapatmak istemiyoruz. Çünkü artık elimizde aşı var. En fazla sınıf bu anlamda kapatılabilir ama onu da mümkün mertebe kapatmaktan yana değiliz.

*Onun için önümüzdeki süreçte eğitimin aksamadan sürdürülmesinden ve vatandaşlarımızın toplumsal bağışıklık oluşması için aşılanma oranının yükseltmekten yanayız.

*Aşılanma oranlarında önemli bir orana geldiğimizi ama halen toplumsal bağışıklığın oluşmadığını bunun için de tedbirlere devam edilmesi ve aşısını yaptırmayan, yaptıramayan vatandaşımızın aşılarını hızla yaptırmalarını toplumsal bağışıklık için önemli olduğunu söylüyorum.