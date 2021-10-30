Sinop Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor

Sinop Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 15 öğretim üyesi alınacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sinop Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesindeki, Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvurular; İlanın Resmî Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…