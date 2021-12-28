Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

Şırnak merkez ile 2 ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yardım yataklık yapan kişilerin yakalanması için kent merkezi ile Cizre ve Güçlükonak ilçelerinde operasyon düzenlendi.

8 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 tablet, 15 cep telefonu, 3 harici bellek, 1 ses kayıt cihazı, 1 örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. DHA

İlginizi Çekebilir PKK'nın kadın birimi komutanı yakalandı