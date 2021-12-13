Şırnak’ta teröre büyük darbe

Şırnak'ta polisin FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı. Kentte ayrıca terörün finans kaynaklarına yönelik düzenlene operasyonda 56 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Aralık tarihleri arasında terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY’ye yönelik kent genelinde operasyon düzenledi.

Baskınlarda 43 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 9’u serbest bırakıldı. 31 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

FİNANS KAYNAKALRINA DA OPERSYON

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 06 – 12 Aralık 2021 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik de operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 335,16 gram esrar, 34,29 gram eroin, 6,05 gram metamfetamin, 1 adet bong düzeneği, 5 bin 794 paket kaçak sigara ve 1000 adet yavru su kaplumbağası ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 43'ü kaçakçılık, 11'i asayiş suçlarından ve 2'si terör suçundan olmak üzere 56 şüpheli gözaltına alındı. (DHA-İHA)