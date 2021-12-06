‘Sırp Kasabı’ ile ortak tatbikat

FETÖ’cü 15 Temmuz darbe girişimini desteklemekle suçlanan Birleşik Arap Emirlikleri’ne uzatılan zeytin dalının ardından, 8 bin Boşnağı acımasızca katleden Sırbistan ile de ‘Askeri İş birliği’ anlaşması imzaladık.

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15 Temmuz darbe girişimini desteklemekle suçlanan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzatılan zeytin dalı ve serilen turkuaz halının ardından, 8 bin Boşnağı katleden ve ‘Sırp kasabı' nitelemesi yapılan Sırbistan ile de ‘Askeri İşbirliği' anlaşması imzalandı.

TBMM Dışişleri Komisyonuna gönderilen ve önceki gün kabul edilen anlaşmaya göre, iki ülke ortak askeri tatbikatlar yapacak. Sırbistan ile savunma sanayi; askeri iş birliği, askeri istihbarat değişimi; askeri tıp ve sağlık hizmetleri ve siber savunma alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımı da sağlanacak.

Daha önce 5 bin ton et aldığımız ve Bosna-Kosova savaşları sırasında, Müslümanlara karşı milliyetçi çıkışları ile tanınan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Srebrenitsa'da 8 bin kişinin Sırp güçler tarafından katledilmesinin ardından “Bir Sırp öldürürseniz, 100 Müslüman öldürürüz” demişti. CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz anlaşmaya karşı çıkarak, “Sırbistan, Balkan coğrafyasında bizim yakın olduğumuz Bosna Hersek'le ciddi husumet içinde. NATO ve Avrupa Birliği karşıtı politika izliyor. Sırbistan'la birlikte kime karşı askeri tatbikat yapacağız, Yunanistan'a mı?” tepkisini gösterdi.