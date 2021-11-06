Sis İstanbul’u sardı

İstanbul'da sis, kentin tamamını etkisi altına alırken, görüş mesafesinin düşmesiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

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Meteorolojinin dün sarı kodla uyarı yaptığı sis bu sabah saatlerinde de İstanbul’da etkili oldu.

Sis, kentin tamamını etkisi altına aldı. Bazı noktalarda görüş mesafesi düştü. Öte yandan sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferlerde aksamalar yaşandı.

İstanbul Boğazı’ndaki sis nedeniyle şehir hatları seferleri yapılamıyor.

Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsü’nün (BUDO) sabah saatlerindeki bazı seferleri olumsuz hava koşulları ve sis nedeniyle iptal edildi.

İSKELEDEN GERİ DÖNDÜLER

Üsküdar’da iskeleye gelenler seferlerin iptal edildiğini görünce Marmaray ve taksileri kullanmayı tercih etti. Taksici Ahmet Yıldız, “Sisten dolayı vapurlar çalışmıyor. Vatandaş mağdur oldu ama yapacak bir şey yok. Taksiler ya da Marmaray ile karşıya geçecekler” dedi. Faruk Kara “Beşiktaş’a geçecektim ama seferler iptal olmuş. Taksi ya da dolmuşla gideceğiz.” dedi.

KIZ KULESİ KAYBOLDU

İstanbul’un simgeleri arasında yer alan Kız Kulesi’nin de sisten dolayı kaybolduğu görüldü. Üsküdar Sahili’nde bazılar sis manzarasını fotoğrafladı. Kız kulesini çekmek için geldiğini söyleyen Perihan Yaman “İstanbul çok güzel. Sis olduğundan Kız kulesini çekmeye gelmiştik. Maalesef hiç gözükmüyor. Sisin açılmasını bekleyeceğiz” diye konuştu.

EMİNÖNÜ’NDE SİS

Sis nedeniyle Eminönünde simge olan vapurlar, Yeni Cami ve Galata Köprüsü adeta görünmez oldu. Sisli havada Eminönü vapur iskelelerinin yanında ve Galata Köprüsünde balık tutanlar dikkat çekti. Bazı İstanbulluların ise fotoğraf çektiği görüldü.

Çanakkale Boğazı transit gemi trafiğine kapatıldı

Öte yandan Çanakkale Boğazı da saat 01.30’da yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Gemiler de boğazın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.