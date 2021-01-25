Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şişli’de döviz bürosuna silahlı saldırı

İstanbul'un Şişli ilçesinde otomobil ile döviz bürosunun önüne gelen kişi silahla iş yerine doğru 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri döviz bürosunun kapısına isabet ederken saldırgan geldiği otomobil ile kaçtı.

Güncellenme: 18:09, 25/01/2021
Haberler Gündem
Şişli’de döviz bürosuna silahlı saldırı

Olay, İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosunda saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, otomobil ile döviz bürosunun önüne geldi. Döviz bürosuna doğru 3 el ateş eden saldırgan, daha sonra  geldiği otomobil ile kaçtı.

KAPIYA BİR KURŞUN İSABET ETTİ

Döviz bürosu çalışanları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kapıya bir kurşun isabet ettiği belirlendi.

Polis ekipleri iş yeri ile çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak saldırganın eşkalini ve kullandığı otomobil plakasını belirlemek için çalışma başlattı. DHA

İlginizi ÇekebilirErdoğan saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştüErdoğan saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü