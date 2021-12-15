Sivas’ta kaçak alkol ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

Sivas’ın Zara ilçesinde kaçak olarak metil alkol ile üretilen içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

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Zara’da bir ikamette kaçak yollarla metil alkol kullanılarak üretildiği tespit edilen sahte rakıdan ilk ölüm 5 gün önce gerçekleşmişti.

M.K. isimli şahıs içtiği sahte rakıdan sonra kaldırıldığı Zara Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. İki gün önce ise Ş.D. isimli bir kişi de içtiği sahte rakıdan sonra rahatsızlanıp tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dün ise yine Zara ilçesinde ikamet eden B.E. isimli şahıs hayatını kaybetti. Bugün de Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören G.K., sabah saatlerinde öldü.

Sahte rakıdan ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, konuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiyle ilgili adli işlemler sürüyor. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde içtikleri sahte rakı nedeniyle rahatsızlanan 6 kişinin tedavileri sürüyor. (İHA)

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