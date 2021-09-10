Sivas’ta tepki çeken olay! CHP’li vekilden sert eleştiri

Bu yıl 102'nci yıl dönümü kutlanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Sivas Kongresi'nin gerçekleştirildiği Cumhuriyet'in sembol kenti Sivas'ta tepki çeken bir olay yaşandı. 4 Eylül 2021 günü açılışı yapılan 'Hamidiye Kültür Bahçesi' içerisinde yer alan Yıldız Tanyeri Cami'nde bugün kılınan ilk cuma namazı sonrası cami içinde Vali Salih Ayhan ve AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz konuşma yaptı. Yaşanan olaya tepki gösteren CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Camiler sizin miting alanınız değil kutsal dinimizin mabedidir" dedi.

Orhan BOZKURT

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Cumhuriyet’in sembol kentlerinden Sivas, iki haftadır yapılan ve ertelenen açılışları ile gündemde. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ denilerek 4 Eylül 1919’da toplanan ‘Sivas Kongresi’nin 102’nci yıl dönümünün kutlandığı kentte, 13 yıldır yapımı devam eden ‘Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’ ihaleler yüzünden yedinci kez ertelenirken, ‘Sivas Şehir Müzesi’ ve ‘Hamidiye Kültür Bahçesi’ tepki toplayan bir uygulamayla açıldı.

4 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜNE DENK GELDİ, 10 EYLÜL’DE CUMA NAMAZI KILINDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un katıldığı törenlerle 4 Eylül 2021 günü açılışı yapılan ‘Hamidiye Kültür Bahçesi’ içerisinde yer alan camide bugün ilk Cuma namazı kılındı. Hayırseverler tarafından yaklaşık 2 milyon lira bağışla iki ay gibi kısa bir sürede yapılan ‘Yıldız Tanyeri Cami’nde ilk cuma namazı Vali Salih Ayhan, AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve İl Müftüsü Yusuf Akkuş ile İl protokolün katılımı ile gerçekleşti.

VALİ AYHAN, FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Cuma namazı sonrası cami içinde bir konuşma yapan Vali Salih Ayhan, camiinin yapımında emeği ve katkısı geçenlere teşekkür etti. Vali Ayhan, Yıldız Tanyeri Camisi’ndeki ilk cuma namazı sonrası fotoğraflar eşliğinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “‘Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi, gözüm al bayrak arar, kulağım ezan sesi.’ Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in de dediği üzere aylardır özenerek, ilmek ilmek ördüğümüz kültür beldemize ezan sesi kazandıranlara minnettarız. Emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkürler” dedi.

“İKTİDARA HER YERDE VE HER ŞEKİLDE SİYASET SERBEST”

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ise, Yıldız Tanyeri Camisi’ndeki fotoğrafları paylaşarak Vali Salih Ayhan ve AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz’ın konuşma yapmasına tepki göstererek “İktidara her yerde ve her şekilde siyaset serbest ama muhalifler ağzını açamaz. Cami açılışında hem Vali hem de Milletvekili konuşuyor. Camiye siyaseti sokarak en büyük kötülüğü dinimize yapıyorsunuz. Camiler sizin miting alanınız değil kutsal dinimizin mabedidir” ifadelerini kullandı.