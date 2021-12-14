Sivrihisar uçak anıtı çürümeye terk edildi

Eskişehir Sivrihisar ilçe sakinlerinin topladığı paralarla alınan ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük rol oynayan 'Sivrihisar uçağı'nın ilçe girişinde sergilenen maketi bakımsızlıktan çürümeye başladı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde halk, Kurtuluş Savaşı yıllarında aralarında topladıkları 4 bin lirayı orduya vererek bir uçak alınmasını sağlamış, 2007 yılında ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut da ‘Sivrihisar uçağı’ adı verilen uçağın maketini ODTÜ’de yaptırarak Eskişehir Sivrihisar ilçesine bağışlamıştı. Eskişehir-Ankara karayolu Sivrihisar ilçe girişinde sergilenen ‘Sivrihisar uçağı’ kaderine terk edildi.

UÇAK ALINMASI İÇİN PARA TOPLADILAR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde aziz milletimizin, istilacı güçlere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşının en kritik günlerinin yaşandığı Sakarya Meydan Muharebesi hazırlıklarının yapıldığı süreçte iki adet uçağımızın bulunması ve kesin zafere ulaşılması için kara ve hava gücümüzün güçlendirilmesini öngören Eskişehir Sivrihisarlılar kefen paralarına kadar biriktirdikleri paraları topladılar. Toplanan 4 bin lira, orduya uçak alınması amacıyla Eskişehir mebusu Mehmet efendi aracılığı ile Osmanlı Bankası’na yatırıldı.

ALINAN UÇAĞA ‘SİVRİHİSAR’ ADI VERİLDİ

Sivrihisarlılar her zaman olduğu gibi uçak bağışında da ilkler arasında yer alarak tüm Anadolu’ya örnek oldu. Bağış yapılan para ile alınan BREGUET-14B model uçağa ‘Sivrihisar’ adı verildi ve Konya’da üzerine silah monte edildi. Sivrihisar'ın 27 Eylül 1921 de aldığı uçak ile ordumuzun uçak sayısı 10 olmuş, bu uçaklar Kurtuluş Savaşının kazanılmasında büyük rol oynamıştır.

İLÇE GİRİŞİNE MAKETİ KONDU

Zamanında ODTÜ Rektörü olan Prof. Dr. Ural Akbulut, Sivrihisar halkının yaptığı bu anlamlı bağışı öğrenmesinin ardından ODTÜ’de Sivrihisar uçağının yarı ölçekteki maketini yaptırdı. 2007 yılında, Eskişehir-Ankara yolu Sivrihisar ilçe girişine düzenlenen törenle yerleştirilen Sivrihisar uçak maketi, zamanla bakımsızlıktan çürümeye terk edildi.

İYİ PARTİLİ TOPTAŞ’TAN TEPKİ

İYİ Parti Eskişehir Sivrihisar ilçe Başkanı Recep Toptaş, ilgisizlik nedeni ile Sivrihisar uçağı maketinin çürümeye terk edilmesine tepki gösterdi. Anıtın durumu ile ilgili sözlü ve yazılı yetkililerden yardım istediğini ancak yanıt alamadığını ifade eden Toptaş,

“Anıtın bu durumda olması ilçe halkını derinden üzmektedir. 2007 yılında uçak anıtı yapılırken Ankara yolu istikametine seyreden araçların ziyaret etmesi düşünülmüştü. Ancak zaman içerisinde anıtın ilçe merkezine uzaklığı ve ziyaretçilerin anıta ulaşmalarında sorunlar olduğu gözlenmiştir. Son günlerde ilçemizin tarih ve kültür turizmine açılması ve ilçemizde çekimi yapılan Gönül Dağı dizisi nedeni ile ilçemize çok sayıda ziyaretçi akını başlamıştır.

İlçemiz için çok önem taşıyan bu uçak maketinin, en çok ziyaret edilen alan olan saat kulesi, kilise ve açık heykel müzesinin olduğu alanda uygun bir yere veya eski askerlik şubesi binasına yapılmakta olan kent müzesinin alanına bakımının da yapılarak nakledilmesi ile hem uçağımızın hem de ilçemizin Kurtuluş Savaşında verdiği önemli mücadelenin tanıtımı açısından daha faydalı olacağına yürekten inanıyorum.

Ecdadımız ile duyduğumuz gururu ve onların hatırasını yaşatmak üzere Sivrihisar uçak anıtının onurunu sonsuza kadar yaşamalıyız ve yaşatmalıyız” şeklinde konuştu.

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