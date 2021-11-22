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Siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis görevden uzaklaştırıldı

Antalya’da bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığı tespit edilen polis memuru hakkında soruşturma başlatılarak, görevden uzaklaştırıldı.

Yayınlanma: 09:35 - 22 Kasım 2021 Güncellenme:
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Siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis görevden uzaklaştırıldı

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bir polis memurunun bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığı tespit edildi.

Polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatılarak, soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. İHA

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