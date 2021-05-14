Siyasi partiler video konferans ile bayramlaştı

Siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri, Covid-19 nedeniyle, bu Ramazan Bayramı'nda da video konferans yöntemi ile yapıldı.

İYİ Parti heyetinin görüştüğü partiler arasında Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Büyük Birlik Partisi, CHP, AKP yer aldı. İYİ Parti’nin bayramlaşma heyetinde İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Kadın Politikaları Toplumsal Şiddetle Mücadeleden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler, Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayramlaşma kapsamında görüştüğü partiler arasında AKP, Türkiye İşçi Partisi, HDP, Büyük Birlik Partisi, MHP, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Genç Parti, Demokrat Parti yer aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık başkanlığındaki heyette PM Üyeleri Semra Dinçer ile Deniz Demir bulundu.

İSTANBUL’DA ‘EV SAHİBİ’ İYİ PARTİ OLDU

Partilerin il örgütleri de kendi aralarında bayramlaşma gerçekleştirdi. Saadet Partisi, İYİ Parti, CHP, Gelecek Partisi, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, DEVA Partisi, BTP partilerinin İstanbul il örgütleri video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Siyasi partilerimizin İstanbul İl Başkanlarıyla bayramlaştık. Önceki bayramlarda Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi’nin yaptığı ev sahipliğini, bu bayram biz yaptık. Bir sonraki bayramlaşma içinse Gelecek Partisi talip oldu. Konuşabilen, dinleyen ve ortak değerleri ön plana çıkaran siyasi anlayış, ülkemizi arzu ettiğimiz seviyeye ulaştıracaktır. Bu konudaki çabamız ve yaklaşımımız devam edecek” açıklamasında bulundu.