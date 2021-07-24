Siyasilerden Lozan Antlaşması mesajı: Egemenliğimizin nişanesi

Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından imzalandı. Lozan Antlaşması ile Osmanlı'nın Sevr anlaşmasında kaybettiği Anadolu toprakları yeniden kazanıldı. Siyasiler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Lozan Barış Antlaşması’nın 98. yılını şu sözlerle kutladılar:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Egemenliğimizin nişanesi #LozanBarışAntlaşması’nın yıl dönümünde; Bizlere barışın yanında büyük bir zafer kazandıran, Cumhuriyetimizin varlığını dünyaya ilan eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: “Lozan Cumhuriyetimizin tapu senedidir. Milletimizin emperyalizme karşı zaferinin diplomasiyle taçlandırılmasıdır. Lozan'ın yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Lozan Antlaşmasının mimarı İsmet İnönü'yü ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: “Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin tapu senedi Lozan Barış Antlaşması’nın 98. yılında. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Lozan kahramanı İsmet İnönü'yü ve şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: “Lozan Antlaşması’nın 98. yıldönümünü kutluyor, başta Yüce Atatürk olmak üzere, kararlarıyla Lozan görüşmelerine yön veren TBMM üyelerini, Lozan görüşmelerini yürüten devlet adamı İsmet İnönü ile çalışma arkadaşlarını saygıyla anıyorum.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Tam bağımsız Türkiye’nin adımları 98 yıl önce Lozan’da atıldı, kutlu olsun. Lozan’ın yüzüncü yılına doğru, Lozan Belediye Başkanı Sn. @gregoire_junod’la birlikte kentlerimizin tarihi değerini yansıtacak; yeşil şehirleşme, spor ve kültür sanat alanlarında iş birlikleri yapacağız.”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: “Bağımsızlığımızın temel taşı #LozanBarışAntlaşması’nın 98’inci yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu eşi görülmemiş diplomasi zaferinin kahramanlarını minnet ve rahmetle anıyorum.”