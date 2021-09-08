Skandal iddia: Milli Eğitim Müdürü bayrağımıza ‘bez parçası’ dedi

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya'nın Hüyük ilçesinde atıl vaziyette Türk bayrağı ve Atatürk büstü için Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden'e tepki gösterdi. Milletvekili Yokuş, açıklamalarının ardından Maden'in kendisini aradığını ifade ederek, "Milli Eğitim Müdürü beni gece saatlerinde arayarak, 'Milletvekili Fahrettin Yokuş bizim milliyetçiliğimizi bir bez parçası ile yorumlayamaz' dedi" şeklinde konuştu.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya'nın Hüyük ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerinin ardından ilçede 10 yıl önce vatandaştan toplanan paralarla yapılan ve şimdi atıl vaziyette bulunan İmrenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde açıklamalarda bulundu.

“DEVLETİMİZ İŞTE BÖYLE BATIRILIYOR”

Lise binası önündeki bayrak direğine asılı yıpranmış Türk Bayrağı ve bakımsız Atatürk büstünün içler acısı durumu için İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden'e tepki gösterdi. ‘Müdür utanmadan ‘ben buranın amiriyim' diye geziyor” diyen Yokuş, “Hiç kimse buraya bakmıyor. Devletimiz işte böyle batırılıyor. Bu manzarayı Hüyük'ün birçok yerinde görürüz. Buraya devasa hastane yapmışlar ama içinde ameliyathane yok. Hastanenin için de doğru dürüst doktor bile yok. Buralar kaderine terk edilmiş. Bu eseri vatandaşlar memlekete hayırlı evlatlar yetişsin diye imkanlarıyla yapıyor ama devleti bunu işletemiyor. Çünkü plansız, programsız öngörüsüz iktidar anlayışının bu da bir tezahürü” ifadelerini kullandı.

KİMSE ŞANLI BAYRAĞIMIZA ‘BEZ PARÇASI’ DİYEMEZ

İYİ Parti Hüyük İlçe Başkanı Keziban Enbiyaoğlu, Milletvekili Fahrettin Yokuş'un atıl vaziyetteki lise binası önünde yaptığı açıklamaların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden'in kendisini arayarak, yıpranmış Türk bayrağı için ‘bez parçası' ifadesini kullandığını ileri sürdü. Enbiyaoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden ile yaptığı telefon görüşmesini şu sözlerle anlattı:

“Vekilimiz lise binası önünde yaptığı açıklamalarla atıl lise binası, yıpranmış Türk bayrağı ve bakımsız Atatürk büstü için İlçe Milli Eğitim Müdürüne tepki gösterdi. Bunun üzerine dün gece saat 23:00 sıralarında müdür bey beni aradı. Vekil beyin açıklamalarından kırıldığını söyledi. Yıpranmış Türk bayrağı için ise, ‘Kimse bizim milliyetçiliğimizi bir bez parçası ile yorumlayamaz' ifadesini kullandı. Ben de bunun üzerine vekilimizin kendisine verdiği tepkinin ne kadar yerinde olduğunu söyledim. Kimse şanlı Türk bayrağımıza ‘bez parçası' diyemez. Müdür bey bunu söylediğini inkar ederse hodri meydan gelsin, telefon kayıtlarını ortaya çıkartalım”

“BİZİ KİMSE SİYASETE ÇEKMESİN”

İddialara ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden ise, “Benim orada söylemek istediğim şey farklıydı. Ben orada bizim vatan ve millet sevgimizin kimsenin sorgulamayacağına yönelikti. Bizi kimse siyasete çekmeye çalışmasın. Vatan millet sevgisi herkesin içindedir. Orada kapanmış okulumuz var. Biz bayrağı kaldırmayı unutmuşuz. Tepede bir okul orası ve devamlı rüzgâr alıyor. Konuyla ilgili okul müdürü ile görüştüm, okulda ayda bir bayrak değiştirilmek zorunda kaldıklarını ve okulun da kapalı olmasından dolayı son zamanlarda ihmal etmişler. Bu kasıtlı olarak yapılan bir şey değil” şeklinde konuştu.