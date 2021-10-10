Skandal poza tepki: Tahrik değil de nedir?

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan’ın İzmir’e bağlı Koyun Adası’ndaki tatbikatı için başlıktaki gibi dedi. Akar, “Bu girişimlerle Türkiye’ye karşı üstünlük sağlayamazsınız, vazgeçin” uyarısı yaptı.

Saygı ÖZTÜRK

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Yunanistan, uluslararası hukuka göre Türk toprağı olan Koyun Adası'nda tatbikat yaptı. Tatbikatı adada izleyen Yunan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, arkada İzmir görünecek şekilde poz verdi. Küstah Yunanistan'ın provokasyonu SÖZCÜ'nün haberiyle gündeme geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan bakanın bu pozuna ve burnumuzun dibindeki adada tatbikat yapılmasına tepki gösterdi, “Bunlar tahrik değil de nedir” diye sordu.

“SİLAHLANMA SEVDASI”

Hulusi Akar, şunları söyledi: “Koyun Adası'na kadar gelip tatbikat yapmak tahrik değil de nedir? Bu yapılan provokasyonlarla gerilimi artıran tarafın Yunanistan olduğu, başta bazı ülkeler olmak üzere tüm dünya tarafından görülmelidir.” Akar, Yunanistan'la problemlerin “iyi komşuluk ilişkileri, diyalog” yoluyla çözülmesinden yana olduğunu ifade etti ve şu mesajları verdi: “Yunanistan'da özellikle son dönemlerde bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla bazı anlaşmalar yapmak suretiyle bir silahlanma sevdası başladı. Önce matematik, tarih bunlara bakın. Bu tür girişimlerle Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız bu gayretten vazgeçin.”

20 ADAMIZ İŞGAL EDİLDİ

Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Yunanistan tarafından işgal edilen Türkiye'ye ait adalar konusunu gündeme getiriyor. Yalım, bugüne kadar 20 adamızın işgal edildiğini, buralara Yunan askerinin yerleştirildiğini belgelerle açıklamıştı.

Rumlar, askeri malzeme ve silah sistemine 127 milyon Euro ayırdı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, silah sistemi ve askeri malzeme satın alımı için 127 milyon 600 bin Euro bütçe ayırdı. Rum Savunma Bakanlığı'nın Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan 2022 yılı bütçesi 470 milyon Euro olarak belirlendi. Bunun 127 milyon 600 bin Euro'su ise silah sistemi ve askeri malzeme satın alımı için ayrıldı. Rum Milli Muhafız Ordusu'nun işleyiş ve idamesi ile personel maaşları için ayrılan ödenekler yanında silah alımı için de öngörülen ödenekler 2021 bütçesine göre artırıldı. 2022 bütçesinin onaylanması sırasında Savunma Bakanı Haralambos Petridis, ihtiyaç olması halinde “savunma kalkanı” için ek bütçe sözü de verdi.