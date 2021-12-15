Soba faciası: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

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Beşikdüzü ilçesinin Akkese mahallesinde yaşayan Havva Yavuz (90) ve oğlu Mahmut Bülent Yavuz'dan (60) haber alamayan yakınları eve geldi.

Kapıyı çalmalarına rağmen içerden ses gelmemesi üzerine kapıyı kıran yakınları anne ve oğlunun hareketsiz şekilde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede anne ve oğlunun sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. (İHA)

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