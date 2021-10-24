Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın kurtarılamadı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 85 yaşındaki demirci ustası Kadir Çalışkan ve eşi Kamile Çalışkan, 6 Ekim’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Eşi olay günü hayatını kaybeden ve 19 gündür tedavisi devam eden Kamile Çalışkan da kurtarılamadı.

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Hanönü ilçe merkezinde ikamet eden 85 yaşındaki demirci ustası Kadir Çalışkan ve eşi Kamile Çalışkan, 6 Ekim'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İstanbul'da yaşayan oğulları kendilerine ulaşamayınca komşularından yardım istedi.

Eve giren komşular ve akrabalar yaşlı çifti baygın vaziyette buldu. 112 Acil servis ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı çift daha sonra Ankara'ya sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 85 yaşındaki Kadir Çalışkan olay günü hayatını kaybetti.

19 gündür Ankara'da tedavisi devam eden Kamile Çalışkan da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çalışkan'ın cenazesi, Hanönü’ne getirilerek, burada eşi Kadir Çalışkan'ın yanına defnedildi.