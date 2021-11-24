Sokağa çıkıp hükümete istifa çağrısında bulundular, gözaltına alındılar

Mersin’de “Geçinemiyoruz” diyerek zamları protesto etmek için toplanan gruba polis müdahale etti. Polisle eylemciler arasında arbede yaşanırken 4 kişi gözaltına alındı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de ekonomik krize, hayat pahalılığına dikkat çekmek için eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Yaşanan arbedede bir kişi bayıldı. “Hükümet istifa” sloganı atarak basın açıklaması yapılmasına izin vermeyen polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal medya üzerinden ekonomik krize, hayat pahalılığına dikkat çekmek için yapılan toplanma çağrısıyla akşam saatlerinde Mersin Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki bir parkta toplanan göstericiler “Artık yeter, Geçinemiyoruz. Hükümet istifa” yazılı pankart açtı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Grup, basın açıklaması yapmak istediği sırada çok sayıda polis grubun etrafını çevirdi. Polisin pankartı alması üzerine arbede yaşandı. Arbede sırasında “Hükümet istifa” sesleri yükselirken, 1 kişi fenalık geçirerek bayıldı. Göstericilere sert müdahalede bulunan çevik kuvvet polisi grubun basın açıklaması yapmasına izin vermedi.

Bir süre polis ablukasında kalarak “Hükümet istifa” sloganları atan eylemcilerden 4 kişi gözaltına alındı.

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