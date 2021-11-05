Sokak ortasında kadını dövdü özür diledi sonra tekrar dövdü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen olayda kadın arkadaşını herkesin önünde döven genç, ardından önce özür diledi, sonra tekrar kadın arkadaşına hakaretler yağdırdı ve tekrar dövdü. O anlar SÖZCÜ kameralarına yansıdı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'nde bir marketin önünde meydana gelen olayda bir erkeğin kadın arkadaşı ile tartışması kavgaya dönüştü.

Kadın arkadaşının kafasına yumruk atan genç daha sonra kadını bir otomobile bindirerek 200 metre ileriye götürü.

HAKARET ETTİ, ÖZÜR DİLEDİ TEKRAR ŞİDDET UYGULADI

Vatandaşların şaşkın bakışları önünde kadın arkadaşına önce hakaretler eden ardından şiddet uygulayan genci bazı vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Yaklaşık 40 dakika boyunca cadde kenarında vatandaşların şaşkın bakışları arasında kadın arkadaşına şiddet uygulayan gencin önce özür dilediği ardından tekrar hakaret edip şiddet uyguladığı görüldü. Erkek ve kadın arkadaşı ardından otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

KORKUDAN KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

Olaya tanık olan vatandaşlardan Cemile Kale “Markete gelmiştim, bir adamın kadına yumrukla kafasına vurduğunu görünce şok oldum, korktum, korkudan kimse müdahale edemedi, sonra otomobil ile uzaklaştılar” diye konuştu.

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