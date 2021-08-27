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Sokakta silahlı saldırıda sırtından vuruldu

Çorum'da bir yakını ile sokakta yürüyen Elvan E. (27), kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından vurulan Elvan E., hastaneye kaldırıldı.

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Sokakta silahlı saldırıda sırtından vuruldu

Olay, saat 14.30 sıralarında Kubbeli Caddesinde meydana geldi.

Bir yakını ile sokakta yürüyen Elvan E., kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Sırtından vurulan Elvan E.’nin yardımına çevre esnafı koştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Elvan E., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. DHA

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