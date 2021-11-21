SOL Parti Kartal’da miting yaptı: Bu tek adam rejimini tarihin çöplüğüne gömeceğiz

SOL Parti, yaşanan geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, kadın cinayetlerindeki artış gibi konulara vurgu yaptıkları bir miting gerçekleştirdi. SOL Parti İstanbul İl Başkanı Leyla Üzüm Koç, “Bu tek adam rejimini tarihin çöplüğüne gömeceğiz. Görevimiz çok önemli. Bu rejimi ne yaparlarsa yapsınlar göndereceğiz. Ancak oturarak sandık bekleyemeyiz, seçimi bekleyemeyiz. Biz öyle bir örgütleneceğiz ki onlar bu seçim kararını almak zorunda kalacaklar.” dedi.

Sozcu.com.tr

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SOL Parti'nin başlattığı “Devrimci Demokratik Cumhuriyet İçin Mücadele” isimli buluşmanın üçüncü mitingi İstanbul’da Kartal Meydanı'nda gerçekleştirildi. Saat 13.00’da geçekleştirilmesi planlanan miting, Marmaray'da gerçekleşen arıza ve aksaklık nedeniyle saat 14:00’da başladı.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı mitingde yoksulluk ve pahalılığa itiraz, laiklik, eşit yurttaşlık ve İstanbul Sözleşmesi konuları ön plana çıktı.

“ÖYLE BİR ÖRGÜTLENECEĞİZ Kİ SEÇİM KARARINI ALMAK ZORUNDA KALACAKLAR”

SOL Parti İstanbul İl Başkanı Leyla Üzüm Koç, “Bu tek adam rejimini tarihin çöplüğüne gömeceğiz. Görevimiz çok önemli. Bu rejimi ne yaparlarsa yapsınlar göndereceğiz. Ancak oturarak sandık bekleyemeyiz, seçimi bekleyemeyiz. Biz öyle bir örgütleneceğiz ki onlar bu seçim kararını almak zorunda kalacaklar. Beklemeyeceğiz dostlar.” açıklamasında bulundu.

“KANAL İSTANBUL'U YAPTIRMAYACAĞIZ”

Kanal İstanbul Projesi’ne tepki gösteren Koç, “Bugünden başlayarak Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız. Örgütleneceğiz ve asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU

“AKP iktidarı geldiğinden beri günde ortalama 3 kadın katlediliyor, 3 kız kardeşimizi kaybediyoruz” ifadelerini kullanan Koç, “Bunlar rastlantı değildir. Kadın cinayetleri politiktir. Öldürülen kadınlar isyanımızdır, bu kadınları katledenleri, onlara cesaret verenleri çok iyi tanıyoruz” ifadelerini kullandı ve Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmasına tepki gösterdi.

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