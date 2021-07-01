Somalı madenciler: AKP’liler sözünü tutmadı, yürüyüş başlatıyoruz

8 yıldır alamadıkları tazminatları için aylardır eylem yapan Uyar Madencilik mağduru Somalı madenciler, sorunun çözümü noktasında geçtiğimiz hafta AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüşmek için Ankara'ya gitmişti.

Seslerini duyurabilmek için 21 Temmuz tarihinde yürüyüş kararı alan Somalı Madenciler, AKP Grup Başkanvekili Elitaş'ın 1 Temmuz tarihine kadar sorunun çözüleceğinin sözünü vermesini ardından bu yürüyüşlerini ertelemişlerdi.

1 Temmuz tarihi itibariyle bekledikleri olumlu cevabı alamayan Somalı madenciler 4 Temmuz Pazar günü Ankara'ya yürümek için kara aldıklarını açıkladı.

Soma ilçesindeki hükümet meydanında bir araya gelen tazminat mağduru maden işçileri, ‘Söz Verdiniz, Sözünüzü Tutun' yazılı pankart ile aldıkları kararı açıkladı.

“MADENCİNİN NE UMUDU KALDI NE BEKLENTİSİ…”

Ocak ayından bu yana geçen 7 aylık süreç içerisinde Somalı madencilerin çeşitli vaatler ile oyalandığını ifade eden Bağımsız Maden İş Örgütlenme Sorumlusu Başaran Aksu, madencilerin artık sabrının kalmadığını dile getirdi.

4 Temmuz tarihinde Ankara'ya yürüyeceklerinin altını çizen Aksu şöyle konuştu:

* AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile yaptığımız en son görüşmede kendisinin külliyeye geçip konuyu Cumhurbaşkanına aktaracağını ifade etti. Bunlar artık bizim için oyalama taktiği. Verdikleri sözün üstünden atlamaya çalışıyorlar. Çözüm için konuşmadığımız merci kalmadı. Artık sözün bittiği noktadayız.

* 4 Temmuz tarihinde birlik içinde Soma'dan Ankara'ya yürüyüşümüzü başlatacağız. 15 Temmuz tarihinde TBMM kapanıyor. Ekimde açılacak. O tatil içerisinde bizim bu sorunumuzu unutturmaya çalışacaklar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Devletin sözü ağırdır. Sözünüz arkasında duracaksınız. 15 yıl bekledik. 15 gün daha beklemeyeceğiz.

* Kim önümüze set çekecekse madenciye cümle kurabilecek yüzü olsun. Polis jandarma önümüzü açsınlar biz muhataplarımızı görüşelim. Biz kimseyle savaşmaya gitmiyoruz. Kavgamız ekmek kavgası. Kimse işçinin kafasına basarak kazanmasına müsaade etmeyeceğiz. Madencinin artık ne umudu kaldı ne beklentisi. Bıçak kemiğe dayandı. 4 Temmuz tarihinden sonra hak nasıl alınırmış, direniş nasıl olurmuş göstereceğiz.

“SAKAT KALMANIN BEDELİ BU MU?”

Soma ilçesindeki hükümet meydanında bir araya gelen tazminat mağduru maden işçileri adına konuşan İdris Sarıkaya, 4 Temmuz tarihinde 8 yıldır sürdürdükleri mücadelelerinin son adımını atacaklarını ifade etti.

Uyar Madencilikte geçirdiği iş kazası sonucu sakat kalan tazminat mağduru maden işçisi İdris Sarıkaya tepkisi şu şekilde dile getirdi:

* Artık bıçak kemiğe dayanmayı geçti. Bıçak kemiği bile geçti. Bizi defalarca oyaladılar, aldattılar. Hep ‘Haklısınız' dediler, ama hakkımızı vermediler. Bundan sonra artık onlar düşünsün. 8 yıldır insanların alay konusu olduk. Nedir bu rezillik. İşçi olmanın bedeli, sizi oy vermeni bedeli bu mu? Sakat kalmanın bedeli bu mu? 4 Temmuz günü Ankara'ya yürüyoruz. Ölmek var dönmek yok.

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