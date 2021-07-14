Somalı madencileri üzen haber: AKP ve MHP ret oyu verdi

15 yıldır Uyar Madencilikten tazminatlarını alamayan ve Ankara'da geçtiğimiz hafta yaptıkları eylem sonrasında trafik kazasında biri sendika genel başkanı ve birisi madenci olmak üzere iki arkadaşlarını kaybeden Somalı madencilerin bekledikleri torba yasadan da sonuç çıkmadı.

CHP Grubu tarafından, sorunun çözümü noktasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden 25 maddeye Uyar Madencilik tazminat mağduru için bir madde daha eklenmesi konusunda 3 ayrı önerge verilmişti.

CHP Grubu tarafından sunulan önergelerde, mağdur madencilerin kıdem, sakatlık, ölüm tazminatları ile her türlü alacaklarının devlet tarafından ödenmesi ve ödenen ücretlerin Uyar Madencilik'ten rücu edilmesi teklif edilmişti.

Tazminat mağduru Somalı madencilerin yıllardır beklediği bu madde TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan görüşmelerde AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

AKP'Lİ TURAN: TKİ MERKEZLİ BİR ÇÖZÜM YOLU

Konuyla ilgili olarak AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, çözüm için kanun yerine Türkiye Kömür İşletmeleri(TKİ) merkezli bir çözüm yolu izlediklerini ifade ettiği ortaya çıktı.

AKP'li Turan'ın komisyonda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdiği öğrenildi:

* Manisa’daki madencilerimizin geçirdiği trafik kazasında maalesef 2 işçimiz hayatını kaybetti; Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

* Enerji Bakanlığımızla beraber Grup Başkanlığımız yoğun çalışma içerisinde ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) merkezli bir adımla konuyu çözme yönünde adım attığımızı ifade etmek isterim.

* Prensipte konu çözülmek için anlaşılmakla beraber sürece ilişkin, yönteme ilişkin bazı ihtilaflar var, onları da çözüp inşallah, bu konuyu hepimizin kabul edeceği şekilde sonuçlandıracağız.

CHP'Lİ BAKIRLIOĞLU: BUNU TKİ'NİN ÜZERİNDEN RESEN ÖDEMEYLE HALLEDECEKLER

TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerde yer alan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, partisinin verdiği üç önergenin kabul edilmemesinden dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti.

CHP'nin 3 önergesinin kabul edilmemesiyle birlikte tazminat mağduru madencilerin TBMM'den bir beklentisin kalmadığına dikkat çeken CHP'li Bakırlıoğlu şöyle konuştu:

* Önergelerimiz Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. CHP grubumuz tarafından sunulan önergede Uyar Madencilik mağdurlarının kıdem, sakatlık, ölüm tazminatları ile her türlü alacaklarının ödenmesi konusunda, bununda Uyar Madencilik'ten rücu edilmesi üzerineydi.

* Onun üzerine söz aldım. Konuyu anlattım. Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 25 maddeye Uyar Madencilik mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda bir madde eklenmesi talebinde bulunduk. Bu talebimiz AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

* Yani şuanda 25 maddelik torba yasa içerisinde Uyar madencilik mağdurları yok. Gerekçe olarak önümüzde genel kurul olduğu, genel kurulda grup başkanvekillerini konuşup ve maddenin genel kurulda ihdas edilebilir olduğu ifade edildi. Ama bizim anladığımız kadarıyla bu işi kanun yoluyla yapmayacak.

* Önümüzdeki genel kurulda da bu konu gündeme getirilmeyecek. Bunu TKİ'nin üzerinden resen ödemeyle halledecekler. Bu şekilde halledecekler diye düşünüyorum. Şu anki görünen durumda mağdur madencilerin torba yasada beklediği kanun yer almayacak.

* Eğer genel kurula getirilirse gruplar uzlaşabilir ve o önerge kanunlaşabilir. Ama biz bunun böyle olmayacağını sanıyoruz. Ancak bu konuda ben meclisi göreve çağırıyorum.

* Daha önce Soma Kömürleri A.Ş. için 2 bin 800 kişiyle ilgili böyle bir maddeyle düzenleme yapmış ve mağdurların sorunlarına çözüm bulmuştuk. Aynı şekilde Uyar Madencilik mağdurları içinde yapılabilir. Şimdi Uyar madencilerin meclisten beklentileri kalmadı.

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