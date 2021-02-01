Son dakika… Adalet Bakanı Gül’den yeni anayasa açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Belki de şimdi Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışma vakti gelmiştir” demişti.

“HEYECAN VERİCİ BİR MÜJDEDİR”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından Erdoğan’ın açıklamasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Gül, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır” ifadelerini kullandı.

“TARTIŞMA VAKTİ GELMİŞTİR”

Erdoğan ise açıklamasında şunları belirtmişti:

* Esasen sorunların kaynağının 1960'tan beri hep darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu açıktır. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim bu vesayet izini silmek mümkün olmuyor.

* Meclis’te sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilci ile başlatılan çalışmalar CHP’nin süreci tıkaması ve uzlaşmaz tutumu sebebiyle maalesef sonuca ulaşamamıştı. Ülkemizin bu önemli fırsatı kaçırmış olmasından dolayı üzüntülüyüz.

* Belki de şimdi Türkiye’nin yeni bir anayasayı tartışma vakti gelmiştir. Anayasa çalışması gizli saklı mahfillerde terör örgütü ile irtibatlı kesimlerin gölgesinde ülkesi ile zihni kalbi bağlantısı kopuk isimlerle yürütülebilecek bir iş değildir.

* Bu çalışmanın milletin gözü önünde ve onun temsilcilerinin tamamının katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir.

* Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz.

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması: Vakti geldi