Son dakika… Adnan Oktar davasında karar çıktı! Cezalar belli oldu…

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 236 sanıklı davada karar verildi.

Adnan Oktar’a 1074 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

AYRINTILAR GELECEK

ÖRGÜT ELEBAŞI ADNAN OKTAR’IN YARGILANDIĞI SUÇLAR

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek

Birden fazla kişiyle birlikte ve silah tehdidiyle cinsel saldırı

Birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı

Suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak silahla tehdide azmettirme

Örgüt amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verilerin kaydedilmesi

Kendisini savunmayacak durumda birine karşı silahla cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Örgütün korkutucu gücünden yararlanarak eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi

Eziyet

Siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs

Özel belgede sahtecilik

Resmi belgeyi bozmak

Yok etmek veya gizlemek

Nitelikli dolandırıcılık

Kaçakçılık