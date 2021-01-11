Son dakika… Adnan Oktar davasında karar çıktı! Cezalar belli oldu…

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 236 sanıklı davada karar verildi.
Adnan Oktar’a 1074 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
AYRINTILAR GELECEK
ÖRGÜT ELEBAŞI ADNAN OKTAR’IN YARGILANDIĞI SUÇLAR
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek
Birden fazla kişiyle birlikte ve silah tehdidiyle cinsel saldırı
Birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı
Suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak silahla tehdide azmettirme
Örgüt amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verilerin kaydedilmesi
Kendisini savunmayacak durumda birine karşı silahla cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
Örgütün korkutucu gücünden yararlanarak eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi
Eziyet
Siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs
Özel belgede sahtecilik
Resmi belgeyi bozmak
Yok etmek veya gizlemek
Nitelikli dolandırıcılık
Kaçakçılık