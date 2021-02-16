Son dakika… Akar ve Soylu’dan, üç partiye ‘Gara’ ziyareti

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Gara operasyonuyla ilgili genel görüşme yapılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündem dışı söz alarak bilgilendirme yapacak. Akar ve Soylu’nun bugün saat 12.00’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nu, 13.00’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli‘yi saat 14.00’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘i ziyaret ederek, GARA operasyonuyla ilgili bir bilgilendirme yapacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü teröristlerin Gara’da 13 Türk vatandaşını katletmesiyle ilgili olarak dün şunları söylemişti: İşin gerçeği nedir bunları anlatacağız. Bunları arkadaşlarımız anlatacaklar. İşin içinde olan bizzat Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım, İçişleri Bakanım anlatacaklar ki hakikat ortaya çıkacak.