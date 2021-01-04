Son dakika… Corona virüsü kaynaklı can kaybı ve yeni vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 4 Ocak Pazartesi gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 181 bin 323 testle birlikte toplam test sayısı 25 milyon 132 bin 152’ye ulaştı.

14 BİNE YAKIN YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Güncel verilere göre semptom gösteren bin 508 hastayla birlikte 13 bin 695 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 255 bin 607’ye çıktı. Can kaybı da 197 artarak 21 bin 685’e yükseldi.

3 BİN 522 AĞIR HASTA VAR

Bugün 9 bin 896 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.3, ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu.

“KAZANIMLARI KALICI HALE GETİRMELİYİZ”

Sosyal medya hesabından güncel corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara tedbir çağrısında bulundu.

Bakan Koca, “Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

DÜN 9 BİN 877 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 3 Ocak 2021 Pazar günü verilerine göre semptom gösteren bin 515 hastayla birlikte 9 bin 877 yeni vaka tespit edilmişti. 193 kişi hayatını kaybederken 10 bin 102 kişi de sağlığına kavuşmuştu.