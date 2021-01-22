Son dakika… Erdoğan’dan lokanta ve kafeler için açıklama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lokanta ve kafelerin açılış tarihine ilişkin soruya da yanıt veren Erdoğan, “Kabine toplantısında bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa sıkı tutulmuyor. Başarılı bir süreç var, bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir” dedi.

“HAFTA SONU 10 MİLYON AŞI GELEBİLİR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’den gelecek aşı konusunda yaptığı açıklamada, ikinci parti aşı için onay çıktığını ve hafta sonuna kadar 10 milyon doz aşının gelmesinin beklendiğini söyledi.

ERKEN SEÇİM TAKVİMİ

Erdoğan erken seçim sorusuna da bir kez daha, “Öyle bir şey söz konusu değil” diyerek “Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023’tür. Haziran 2023’ten önce erken seçim söz konusu değildir” yanıtını verdi.